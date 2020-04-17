Anderson Talisca'nın yeni saç stili çok konuşuldu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın tekrar Beşiktaş'a döneceği konuşulurken Talisca bu kez yeni saç stiliyle gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı yeni stili, kimi takipçisi tarafından beğenilirken kimisi de komik olarak değerlendirdi.

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Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca yeni bir saç modeliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Normalde 3 numaraya vurduğu saçlarını sarı olarak kullanan Talisca, bu kez ilginç bir model tercih etti.

Yeni stilim diye Instagram'a fotoğraf atan Talisca'ya bir çok yorum geldi. Bazı arkadaşları yeni saç stilini horoza benzetirken bazıları da komik olduğunu belirtti.

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan ve kendisi de Beşiktaş'a sinyaller gönderen Brezilyalı yıldız şu anda Çin'e dönüş yapamıyor.

Takımı Guangzhou Evergraned, teknik direktörleri Fabio Cannavaro ile beraber çalışmalara başlarken Talisa ise ülkeye giriş çıkış yasağının kaldırılmasını bekliyor.