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Şırnak'ta 9 kişi koronavirüsü yendi

ŞIRNAK'ta dünyayı saran yeni tip koronavirüs hastalığı tedavisi gören 9 kişi sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin hastanelerde tedavi gören vatandaşlardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

9 hasta yendi

Şırnak'ta Devlet Hastanesi'nde gördükleri koronavirüs tedavi sonucu sağlığına kavuşan aralarında 6 muvazzaf asker, ismi belirtilmeyen bir vatandaş ile Firdevs Gözüngü (23) ve Muhammed Tanık (21), taburcu edildi.

Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

21 gün tedavim yapıldı 

Otomobil tamircisi olduğunu ve onarımını yaptığı araçların sürücüleriyle oturup çay içtiğini dile getiren Tanık, "Daha sonra fenalaştım zaten astım bronşit rahatsızlığım vardı. Silopi’de hastaneye başvurdum. Birkaç gün Cizre Devlet Hastanesinde tedavi oldum oradan da buraya sevk ettiler. Test sonucum pozitif çıkınca 21 gün burada tedavim yapıldı. Taburcu edilince de gördüğünüz gibi bizi alkışlayarak uğurladılar. Allah onlardan razı olsun. Herkes kendine dikkat etsin ve evde kalsın." dedi.

Firdevs Gözüngü de tedavi süresince büyük çaba sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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