Diyanet İmsakiye takvimi sahur vakti! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa iftar saati

Onbir ayın sultanı Ramazan başlıyor. 24 Nisan cuma gecesi ilk sahura kalkılıyor ve ilk iftarlar açılıyor. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayı eski tadında olmayacak. Camiler ibadete kapalı olduğu için teravih namazları kılınamayacak, toplu iftarlar yapılamayacak. Ramazan çadırları da bu yıl yasaklı listesinde. Diyanet İşleri Başkanlığı hüzünlü girdiğimiz ramazan ayının imsak, sahur ve iftar saatlerini gösteren İmsakiyeleri de yayınladı. İstanbul'da ilk gün imsak vakti 04.29, Ankara için 04:18, İzmir için ise 04.46 olarak duyuruldu. İstanbul ilk iftarı saat 20.00'da, Ankara 19.43'te, İzmir 20.03'te yapacak.