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Roma'dan Cengiz Ünder için çılgın takas planı

Roma'nın corona virüs salgını nedeniyle ekonomik krizden çıkma planı olarak gördüğü Cengiz Ünder'in yeni durağı Premier Lig olabilir.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Everton'un genç yıldızı Moise Kean için Cengiz Ünder'i takasta kullanmayı düşünüyor. Cengiz Ünder; aynı zamanda Sevilla, Milan ve Napoli'nin de listesinde yer alıyor. 

Virüs sonrası değeri düştü
İtalya basınına göre; Sarı-Kırmızılı ekip Cengiz Ünder için istediği 40 milyon avroluk değeri düşürdü. Durumun nedeni olarak ise, koronavirüs krizinin transfer ücretlerine etkisi gösteriliyor. Roma'nın takasta Cengiz Ünder'in yanı sıra başka oyuncular da kullanması bekleniyor.

Roma'ya daha yakın
Moise Kean, İtalya U-21 Milli Takımı'nda Romalı Nicolo Zaniolo ile olan arkadaşlığından dolayı Roma'ya daha yakın.

Monchi, Cengiz Ünder'i istiyor
Sevilla da durumu yakından takip ediyor çünkü Monchi, Cengiz Ünder'i Roma'ya getiren isim olmuştu. Aynı zamanda bir diğer İtalyan ekibi Napoli de Elseid Hysaj'ı anlaşmanın parçası olarak takasta kullanabilir. İtalyan ekibi Milan daha önce aylarca Cengiz Ünder'le anıldı. Kırmızı-Siyahlılar Ocak ayındaki transfer döneminde Suso'yu Cengiz Ünder karşılığında takasta kullanmak istedi.

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