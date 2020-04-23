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Sinop imsakiye 2020 sahur vakti! Sinop imsakiyesi iftar imsak saati

SİNOP Ramazan İmsakiyesi ile iftar, imsak ve sahur saatleri belli oldu. Diyanet Sinop İmsakiyesinde iftar ile sahur yanı sıra sabah ve akşam namazı saatleri de yer alıyor. İşte Sinop 2020 yılı Ramazan İmsakiyesine göre gün gün iftar, imsak, sahur vakitleri:

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Sinop ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller ile birlikte 2020 yılı imsakiyesini yayınladı. Sinop Diyanet 2020 imsakiyesinde sahur imsak vakti ile birlikte 30 günün iftar saatleri yer alıyor. Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak ve Ramazanın son günü olan 23 Mayıs'ta en uzun oruç tutulacak. Sinop ilinde ilk gün oruç 15 buçuk saat sürecek. Sinop şehrinde Ramazan'ın son günü süre 16 saat 48 dakikaya çıkmış olacak. 

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı karantinada olanların tek başlarına teravih namazı, evdeki aile üyelerinin de cemaat yaparak teravihi kılabileceklerini açıkladı. Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 27 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 27 lira) hesaplanıp verilecek. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Sinop İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

Sinop Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi şöyle:

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