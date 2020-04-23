İngiltere ekipman siparişinde sorun yaşadı Ankara devreye girip çözdü

İNGİLTERE'nin özel bir şirketten kişisel koruyucu malzeme satın alma planlarının kaosla sonuçlanmasını ardından, Türk hükümetinin girdiği sürecin sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir uçak, koruyucu ekiman sevkiyatını İngiltere'ye ulaştırdı.

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İngiltere'nin ilk olarak anlaştığı tedarikçi firmanın gerekli ihracat lisansı olmadığı anlaşıldıktan sonra gecikmeler yaşanmasının ve Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durum içine düşmesinin ardından İngiltere'nin yardımına Ankara koştu.

Koronavirüs hastalarına bakan sağlık çalışanları için gerekli önlüklerin ve koruyucu ekipmanın sevkiyatı, konuyla alakalı 2 kaynağın aktardığına göre Türk devletine ait bir sağlık şirketi olan USAŞ tarafından sağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba gecesi açıklama yaparak Türkiye'nin bir önceki akşam sevkiyata 'izin verdiğini' ifade etti ancak daha fazla açıklama yapmadı.

Koca, 'Türkiye bu anlamda İngiltere'ye ikinci kez yardım etti' diyerek bu ay başlarında İngiltere'ye gönderilen acil yardım ekipmanı ile dolu bir önceki sevkiyata atıfta bulundu.

İngiliz yetkililer çaresiz bir şekilde, İngiltere'nin bir Türk şirketi yaptığı 84 tonluk anlaşmanın sonuçsuz kalmasını ardından Kraliyet uçağına yüklenecek koruyucu ekipmanın bulunması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ile birlikte hareket ederken İstanbul'da resmen kaos yaşandı.

İngiliz bakanlar, ilk olarak yapılan 84 tonluk anlaşmada sağlık çalışanlarının eksikliğini gidermek için gerekli olan, 400 bin önlük de yer aldığını açıkladı.

Ancak başbakanlık Çarşamba sabahı İstanbul'dan gelen uçakta ne kadar ekipman olduğunu açıklamadı. Yalnızca ekipmanın çalışanlara gönderilmeden önce kontrol edildiğini bildirdi.

İngiltere Büyükelçisi Yalçın'dan İngiliz medyasına açıklama

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın, SKY News'e açıklama yaparak, 'anladığım kadarıyla özel tedarikçi şirket ile bazı sorunlar oldu. Türkiye'nin İngiltere'nin acil ihtiyaçlarına hızla çözüm bulmak için İngiliz yetkililerle hareket ediyor.' dedi.

Yalçın, 'Türkiye geçen hafta 250 bin parça kişisel koruyucu ekipman bağışlayarak İngiltere'ye yardım etmişti, şimdi de İngiliz yetkilerinin bu ticari meseleyi çözmesine yardım ediyor.' diye ifade etti.

Kraliyet'e ait 4 askeri uçak, İstanbul'dan koruyucu ekipman tedarik etmek için, OxfordShire'daki Brize Norton'da beklemede. Öğlen saatleri için planlanan bir uçuş iptal edildi. Askeri kaynaklar uçağın Perşembe günü hareket etmesi için gerekli bazı planlar yapılmakta olduğunu aktardı.

İngiltere ile Türkiye son yıllarda zaten yakın olan diplomatik ilişkilerini daha da geliştirdi. 2016'daki darbe girişimin ardından İngiltere Erdoğan'a desteğini dile getirmişti ve savunma, terörle mücadele ve ticaret konularında yakın ilişkiler kurmaya devam etti.