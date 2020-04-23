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Manisa'da para meselesi yine can aldı! Arkasından takip edip başından vurdu

MANİSA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamı yitiren Cevdet Çiçek'in (26), katil zanlısının para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mertkan Ö. (22) olduğu tespit edildi. Mertkan Ö.'nün olay yerinin 100 metre gerisinde tartıştığı Çiçek'i peşinden gelip öldürdüğü ortaya çıktı.

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Manisa Akhisar'da plastik doğrama ve panjur işiyle uğraşan Cevdet Çiçek, dün saat 23.30 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı yakınında yanına yaklaşan bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Sırtından ve başından vuruldu

Bekar olan Çiçek, sırtına ve başına isabet eden toplam 4 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde 8 boş kovan bulan polis, çevredekilerin ifadelerine başvurup,bölgedeki mobese kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, saldırganın Çiçek ile para meselesi yüzünden husumetli olan Mertkan Ö. olduğu tespit edildi. Mertkan Ö.'nin olay yerinin 100 metre gerisinde Çiçek ile tartıştığı, ardından da arkasından gelip, tabancayla onu öldürdüğü saptandı.

Polis, yaya olarak kaçan Mertkan Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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