Bakan Berat Albayrak'tan '23 Nisan' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajında, "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise çocuklarla çekilmiş görüntülerine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer verdi.