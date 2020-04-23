Mersin'de bomboş yolda iki araç birbirini bulup kaza yaptı

MERSİN'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmek dağıtımına çıkan kamyonetle bir otomobil çarpıştı. Yollar, yasak nedeniyle bomboş olsa da kazası eksik olmadı.

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Mersin'de saat 08.30'da merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Ekmek dağıtımı yapmak için caddeye çıkan bir fırına ait kamyonet ile ismi öğrenilemeyen liman çalışanı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.