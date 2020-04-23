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Avatar Atakan: Dünyaya tekrar gelsem dövüşçü olurdum

TÜRKİYE'nin Avatar Atakan olarak tanıdığı dövüş sporcusu Atakan Arslan, katıldığı canlı yayında spor kariyeriyle ilgili konuştu.

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Skorer'in Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Atakan Arslan evinde bireysel antrenmanlarına devam ettiğini ifade ederek, "Koronovirüs dövüş sporlarını da etkiledi. Bizde kondisyon çok önemli ve sürekli antrenman yapmak gerekiyor. Evde herkes kendini hazırda tutamaz. Dövüş sporu ile ilgilenenlerde kondisyon düşecektir" dedi.

"UFC bile durmuş durumda"

Avatar Atakan, "UFC bile durmuş durumda. UFC bir ada satın aldı ve orada düzenlemeyi düşünüyorlar. Tamamen karantinaya almışlar. Ben de Azerbaycan'da 11 Nisan tarihinde bir organizasyona katılacaktım ama koronavirüsten sebep iptal oldu" şeklinde konuştu.

Atakan Arslan'ın diğer konuşmaları şöyle:

Basketbol ile başladım spor hayatıma. Mahallemizde bir pota vardı ve sürekli basketbol oynardık. Basketbolcu olmak istiyordum ve hayalim NBA takımlarına gitmekti. Ama çok zayıftım basketbolum iyi olsa da zayıf bir çocuktum. Ardından fitness yapmak için bir salona yazıldım ve oradaki antrenörüm beni kick boksa yönlendirdi. Ardından kick boksta turnuvalara katılıp başarılar elde edince benim mesleğim haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Ailemle olduğum için sanım sıkılmıyor"

Eşim ve çocuğumla olduğum için canım sıkılmıyor ama dışarısı ile ilgili problemler var. Bunları aşmaya çalışıyoruz.

Antrenmanda arabesk dinliyor

'Dünyaya bir daha gelsem dövüşçü olurdum' diyen Atakan Arslan, antrenman yaparken arabesk dinlediğini ve ayrıca Sagopa Kajmer'in hayranı olduğunu söyledi.

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