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Aydın'da vatandaşın 21 bin 750 lira borcunu ödedi veresiye defterini yaktırdı

AYDIN'da bir bakkala giden hayırsever vatandaşın 21 bin 750 lira tutan veresiye borcunu ödedi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterinin bakkal tarafından yakılmasını istedi.

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Aydın Nazilli'nin kırsal Dallıca Mahallesi'nde, dün sabah Murat Halal’a ait bakkal dükkanına gelen bir kişi, önce veresiye defterini sordu. Ardında defterdeki 18 kişinin toplam 21 bin 750 lira tutan borcunu ödedi. Hayırsever, borcu ödedikten sonra bakkal Halal'dan veresiye defterini yakmasını istedi. Tüm ısrarlara rağmen ismini vermeyen hayırsever bakkaldan ayrıldı.

"Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş"

Bakkal Murat Halal, daha sonra Dallıca Mahalle Muhtarı Ali Uçar aracılığı ile borcu ödenen kişilere durumu bildirdiklerini belirtip, "Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş misali, hayırsever kişi gelip buradaki vatandaşlarımıza yardımcı oldu. İsteği üzerine, ödemeyi yapmasının ardından veresiye defterini yaktık. Ben bu meçhul hayırsevere huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen 18 Nisan'da bir hayırsever de Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Hüseyin Bürücü'ye ait bakkal dükkanındaki 50 kişinin 33 bin liralık borcunu ödemişti.

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