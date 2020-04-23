4 günlük sokağa çıkma yasağı cezası! 6 bin 434 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi. Türkiye genelinde düzenlenen denetimde 6 bin434 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

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52 bin 220 personelin katıldığı uygulamada; marketler/süpermarketler, pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6 bin 434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı .

Uygulamada 9 bin 932 park-bahçe, 2 bin 950 mesire-yürüyüş alanı ile 99 bin 965 iş yeri kontrol edildi.

Bu kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem uygulandı.