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Yasağı deldi polise yakalandı: Eşcinselim, kaçırıldım

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 5 kilometre kaçan otomobilde yakalanan 2 kişiden biri, eş cinsel olduğu için kaçırıldığını iddia etti.

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İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da başlarken, Adana'da trafik ekipleri, şehrin birçok bölgesinde kontrol noktası oluşturdu.

Kısıtlamanın başladığı anlarda merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda denetleme yapan polis ekipleri, 34 LH 9713 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobili takip eden polis ekibinin durumu anonsla bildirmesi üzerine, otomobil kaçış güzergahlarında önlem alındı.

5 kilometre sonra yaya olarak kaçtı
Turgut Özal Bulvarı'ndan ara sokakları kullanarak Süleyman Demirel Bulvarı'na yönelen otomobilin sürücüsü ve yanındakiler, araçla kaçamayacağını anlayınca otomobili yol kenarına bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Otomobilin sürücüsü, gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirirken, araçta bulanan biri kadın iki kişi polis tarafından yakalandı.

''Kaçırıldım eşcinsel olduğum için"
İsmi öğrenilemeyen erkek şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kaçtın" sorusuna, "Ben kaçmadım, kaçırıldım eşcinsel olduğum için" dedi. İki şüpheli, ifadeleri alınmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Suç unsuru bulunmadı
Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

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