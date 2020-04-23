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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 23 Nisan paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında, Elazığ’a selam yollayarak, “Konteynerkentte 23 Nisan coşkusu" notunu ve #Türkiye’ninÇocukları hashtagıyla paylaştı.

Öte yandan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım da, “Yüz yıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız..." notu ve #23NisanKutluOlsun hashtagıyla paylaşım yaptı.

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