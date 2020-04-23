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Yoruma sinirlenen Antalya Valisi böyle yanıtladı: Seni kimliksiz yumurta kafa

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, valiliğin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yorum yapan kişiye "Seni kimliksiz yumurta kafa" sözleriyle tepki gösterdi.

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Antalya Valisi Karaloğlu yaptığı paylaşımda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim Aile Programı' yardımının 550 TL'den, 650 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

"Ama mahşer günü var, mahşer"

Vali Karaloğlu'nun paylaşımının altına bir vatandaş ise şu yorumu yaptı: Beğendik Twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer.

"Seni kimliksiz yumurta kafa"

Vatandaşın yorumuna çok sinirlenen Vali Karaloğlu, "Seni kimliksiz yumurta kafa" sözleriyle yanıt verdi.

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