Max Kruse'den acı itiraf: Şampiyon olamayız

Fenerbahçeli Max Kruse, liglerin akıbetiyle ilgili olarak ''Play-off konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız." dedi.

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Koronavirüs karantinasında sosyal medyayı aktif kullanan futbolculardan olan Fenerbahçeli Max Kruse, Instagram'da 3 sarı-lacivertli taraftarla sohbet etti.

Koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanlayan Alman yıldız, Süper Lig'in yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş açıklamalar yaptı.

Kruse "Koronavirüsüne yakalandığım yönündeki haberler doğru değildi, böyle bir şey yok. Sağlıklıyım. Sadece sakatlığımın tedavisi vardı ve şu an her şey yolunda, çalışmalarımı yapıyorum" dedi.

Max Kruse'nin diğer açıklamaları şöyle:

Sezon ayarlaması nasıl olacak; haziran mı, temmuz mu ya da ağustos mu bilemiyorum. Nasıl oynanacak? Yaz aylarında nasıl bir tatil programı olacak futbolcular ve takımlar için?"

Mayıs ayının ilk haftası gibi bir karar alınır diye düşünüyorum ama emin değilim. Yetkililer kararları alacak. Ancak sağlık baz alınarak verilecek kararlar daha önemli.

"Seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor"

Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Ama şu da var mesela maçlar başladı diyelim.

Taraftarlar, 5-6 arkadaş aynı evde toplanacak, aynı odada yan yana maç seyredecek, aynı şey. Şu an sosyal mesafe çok önemli ama maçlar başlayınca bu sosyal mesafe kalmayabilir.

"Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız"

Play-off konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız."