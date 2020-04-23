Dolar Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördü!

Güne 6.98 seviyesi civarında başlayan dolar/TL, sabah saatlerinde 6,97 seviyelerinde işlem görüyor.

Abone ol

Dolar/TL kuru Çarşamba günü akşam saatlerinde 2018'den beri ilk kez 7 seviyesinin üstünü gördü.

Ağustos 2018'den beri en yüksek seviye

Dolar kuru, New York seansında yükselişine devam ederek 7.0077 ile Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyesine tırmandı. Kur 7 seviyesinin üzerinde tutunamayarak ve hızla geriledi.

6,97 seviyelerinde

Dolar/TL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu bu güne 6.98 seviyesi civarında başladı ve bu sabah da 6,97 seviyelerinde işlem görüyor.

Türk Lirası yüzde 15 değer kaybetti

Türk Lirası yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 15 değer kaybetti. Dolar/TL tarihinin en yüksek seviyesine 7.2362 ile 2018 yılı Ağustos ayında ulaştı.

Altın fiyatları 23 nisan

- Çeyrek altın: 624 Lira

- Yarım altın: bin 248 Lira

- Gram altın: 384,70 Lira

- Cumhuriyet: 2 bin 555 lira