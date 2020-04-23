Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bağımsızlığın ve milli iradenin hakimiyetinin dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirtti.

Vatanın işgal edildiği, milletin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisinin, istikbal mücadelesinin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Meclisimizin Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş, en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. Kahraman ordumuz, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Meclisimizin çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletimiz, büyük zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmıştır."

''TBMM, 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA GAZİLİK UNVANINA SAHİP OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, "Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kurulduğu günden bu yana ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Meclis'in, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlara daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."