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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklarla 23 Nisan pozu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yanına aldığı çocuklarla poz verdi.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hayatın tüm alanlarını olumsuz etkilerken Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ölümcül virüs salgının gölgesinde giriyor. Yurdun dört bir yanından çocukların evlerindeki bayram sevinçleri sosyal medya aracılığı ile paylaşılıyor.

Çocuklarla 23 Nisan pozu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 Nisan vesilesiyle yanına aldığı çocuklarla poz verdi. Kalın'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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