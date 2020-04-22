İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.

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Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 85'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327'ye ulaştığı ifade edildi.

İyileşenlerin sayısının 54 bin 543'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.