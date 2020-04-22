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İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

İhlas Haber Ajansı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.

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Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 85'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327'ye ulaştığı ifade edildi.

İyileşenlerin sayısının 54 bin 543'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.

Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Dünyada en çok koronavirüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip koronavirüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

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