Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı açıklandı (22 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçip, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2376'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 98.674'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 'Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 535 test yapıldı ve 3 bin 83 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya, vaka sayısı ise 98 bin 674'e yükselmiş oldu.

İyileşen hasta sayısında büyük artış

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 559 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 16 bin 477'ye yükseldi.

"İstersek başarırız! tarihimiz buna şahit" Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da önemli mesajlar verdi. Koca, "İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon" ifadelerini kullandı.

İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nT4YDALpId — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alındı. Vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilirken, yeni önlemler de masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın açıklamasından öne çıkan detaylar;

Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Bu mücadelenin şeffaf bir şekilde yönetildiğini düşünenlere teşekkür ediyorum. Bu güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalarda yapacağım.

Vaka sayısı düştü! 117 can kaybımız var

Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklemelidir. Mücadele azmi vermelidir. Bugünkü vefat sayısı 117, toplam vefat sayısı 2 bin 376. Bugünkü vaka sayyısı 3 bin 83. Toplam vaka sayısı 98 bin 674

Yatak doluluk oranımızı da %60'a indirmiş durumdayız

Hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Dünyada bu anlamda hazırlığın çok önemli olduğunu gösteren bir tablo. Biz yatak doluluk oranımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çektik. Bu süreçte yatak doluluk oranımızı da %60'a indirmiş durumdayız. Bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur

Dünyada Oisti ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Avrupa ile Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırınca ilginç bir tablo çıkmaktadır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir.

Vakaların zatüreye dönme oranı her geçen gün azalmaktadır

Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşme oranı düştü. Yani vakaların zatüreye dönme oranı her geçen gün azalmaktadır. Vakaların zatürre olma oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60'dan yüzde 12'ye dönüştü. Zatürre oranı ne kadar düşerse ölüm oranı o kadar azalır, entübe sayısı o oranda azalır.

Hayatını kaybedelerin yüzde 8'si 60 yaşın altında

ABD'de ölüm oranı yüzde 5, İtalya'da ölüm 13, Fransa 17, Türkiye yüzde 2,3. Türkiye'de ölüm oranı düşük seyrediyor bu etkili bir tedavi uyguladığımızın kanıtıdır. Bu salgında kimse bana bir şey olma deme lüksüne sahip değiliz. Hayatını kaybedelerin yüzde 8'si 60 yaşın altındadır ve herhangi bir rahatsızlıkları yoktur. Herkes çok tedbirli olmalı.

Yoğun bakımlardaki vefat oranları

Erken teşhis ve tedavideki başarımız sayesinde her gün vefat sayılarının düştüğünü görüyoruz. Bu kadar tedbirli olmamış olsaydık çok yüksek ölüm oranlarına sahip olurduk. ABD ve Avrupa ülkelerinden farklı olmazdık. Bu dönemde %74'te yoğun bakımda vefat edenlerin oranı. Entübe hastalarının da %4'e kadar ölüm oranının düştüğünü gördük. Dünyada %50 vakaların kaybettiğini söylemek istiyorum.

Bayram sonrasında kademeli olarak normalleşme süreci...

Yaptığımız matematiksel modellemeler, yıllarla yaptığımız karşılaştırmalara göre strateji belirliyoruz. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara uymamız ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçmemiz tedbirlere uymamızdan geçmektedir. Her gün virüsü ve hastalığı daha iyi tanımalı mücadelede bilinç kazanmalıyız. Hastalığın nasıl seyrettiğini çok iyi öğrenmeliyiz. İzolasyondan, sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz. Salgının bu noktadan sonra nasıl seyredeceğine uyguladığımız tedbirlerle biz karar vereceğiz.

Kalabalık iftarları gelecek yıla erteleyelim

Cuma günü Ramazan başlıyor. Sanıyorum ki en özeli, insana onu günlük alışkanlıkların dışına çıkaran bir gücü vermesidir. Bir karara uyma ve onu bozma sınavı olmasıdır. Bugünlerde tam ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Oruç tutanların Ramazan'da tedbirlere daha sıkı uyacağına inanıyorum. Kalabalık iftarları, iftar sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim.

Virüsün mutasyona uğraması

Yapılan birçok çalışma var. Türkiye'de benzer bir şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun virölansının çok etkilemediği şekilde. Önümüzdeki günlerde daha detaylı çalışmaların sonuçları gelmiş olur ve sizleri bilgilendirmiş oluruz. Bu mutasyonların virüsü çok farklılaştırmadığını şu an söyleyebiliriz.

Aşı çalışmaları

Türkiye'deki aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. Dünyada insan üzerinde uygulandığını İngiltere söyledi. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Virüs hakkında detaylı bir konuşma gerçekleştirdik. Koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Bu anlamda 2. kez Türkiye İngiltere'ye yardım etme adımını atmış oldu. Bu anlamda onlarla bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşı için yarın uygulanacağı ve genel anlamda her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının olmadığını ifade ettiler.

İkinci dalga olur mu?

Tedbirlere sıkı sıkı uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında gayret içerisinde olmasını söylüyoruz. Takvim tedbirlere uymakla doğru orantılı. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur. Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı.

37 bin kişiye yakın alım söz konusu oldu

37 bin kişiye yakın alım söz konusu oldu ve önümüzdeki günlerdede sağlık kuruluşlarına başlamış olacaklardır. Sadece Başakşehir Şehir Hastanemize 3 bin 750 kişi başlamış olacak hekimler hariç. Hekimlerin toplamı ise 480 kişi olacak. Ne zaman? Hastanemiz açıldığında...

Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır diyoruz

Gençlerimiz ve yaşlılarımız, bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü. Bu ne kadar başarılı olduğunu ve büyüklerimizi ne kadar koruduğumuzu gösteren bir sonuç. Önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim. Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır diyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara geçmiş oluruz diye düşünüyorum.

Salgının şiddetinin artmasıyla hekim ihtiyacı belirmişti. Yatak doluluk oranlarımız yüzde yüz değil. Genel olarak hekim açığımız var ama pandemiye karşı ciddi bir sorunumuzun olmadığı görüyoruz. Üniversite arkadaşlarımızın erkenden mezun edilmesinin dünyaya göre ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.