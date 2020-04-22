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ABD'de son 24 saatte 2.701 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 2.701 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 45.075'e yükseldi.

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Dünyada hayatı adeta durma noktasına getiren koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor.  Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan virüs ABD'yi çok sert vuruyor. 

Ölü sayısı 45.075'e yükseldi

ABD'de 22 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 2.701 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 45.075'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı

Son 24 saatte  28 bin 115 kişi daha koronavirüse yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri 'nde son 24 saatteki vaka sayısının eklenmes ile birlikte toplam vaka sayısı 787 bin 901 oldu.

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