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Sinop seferber oldu! 300 kişilik ekip otizmli çocuğu arıyor

SİNOP'ta, evinin balkonundan atlayıp kaçtığı öne sürülen otizm hastası İbrahim Ay (5), her yerde aranıyor. Kayıp çocuğun anne ve babası 'Ne olur onu bulun' diyerek gözyaşlarını tutamazken aile hala umudunu koruyor.

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Sinop Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen, ikiz kardeşlerden İbrahim Ay,  pazartesi günü saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi.

İz takip köpekleri de aramaya dahil

İhbar üzerine, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcı ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 300 kişi, mahallede arama çalışması başlattı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor. Ekipler, evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.  

"Ne olur onu bulun" haykırışı

Kayıp çocuğun annesi Şükran Ay, “İkizlerim ayrıldı birbirinden, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istiyorum. Daha önce de bir yerlere gidiyordu ama bulup getiriyordum. Ama şimdi bulamadım, hemen jandarmayı aradım. Otizmli benim çocuğum, ne olur onu bulun” dedi.

"Birçok şeye tepki veremiyor"

Baba Recep Ay ise, “Camdan dışarı kaçmış ama nereye gitti bilmiyoruz. Her yeri aradık ama bulamadık. Otizm hastası ve birçok şeye tepki vermiyor. Daha önce de dışarı çıkıyordu ama yakın yerlere gidiyordu. Ekipler de seferber olmuş durumda herkese teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce bulunur” ifadelerini kullandı.

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