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İstanbul'da kamudaki mesai saatlerine düzenleme Vali Ali Yerlikaya açıkladı

İSTANBUL'da son dakika kamudaki mesai saatlerine düzenleme geldi. Kararı İstanbul Vali Ali Yerlikaya açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son yaptığı açıklama ile koronavirüs salgını ile yeni bir düzenlemenin hayata geçtiği duyuruldu.

Yerlikaya ''Corona virüs tedbirleri kapsamında 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır'' dedi.

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