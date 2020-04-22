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Erzurum'da akıl almaz kaza: Otomobil kamyonun altına girdi

ERZURUM'da bir otomobil, park halinde duran kamyonete çarpıp kazanın şiddetiyle altına girdi. Kaza sonrası hurda yığınına dönen araç, görenleri bile korkuturken araçtan talihsiz iki kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

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Erzurum'da saat 14.30 sıralarında Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde acı kaza meydana geldi.

Ahmet Furkan Bölükbaşı'nın (23) yönetimindeki 48 UC 145 plakalı otomobil, Palandöken Kayak Merkezi'ni kent merkezine bağlayan İbrahim Polat Caddesi'nde park halinde bulunan 25 SA 788 plakalı kamyonun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cansız bedenleri araçtan çıkarıldı

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden sürücü Ahmet Furkan Bölükbaşı ile yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedenlerini çıkarttı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası 2 kişinin cansız bedenleri, morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespit edilmesine çalışılıyor.

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