Koronavirüs aşısı geliştirildi! Bilim adamları başardı Eylül'de başlıyor
İSVİÇRE’nin Bern Üniversitesi Bağışıklık Uzmanı Martin Bachmann, "parçacık" sistemiyle çalışan koronavirüs Covid-19 aşısı geliştirdiklerini duyurdu. İlk aşıların bu yılın ekim ayında uygulanmaya başlaması bekleniyor.
Ölümcül koronavirüsü durduracak aşı için tüm dünya çalışırken, ilk müjdeli haber Bern Üniversite Kliniği’nde görevli Bağışıklık Uzmanı Dr. Martin Bachmann'dan geldi.
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İsviçre Sağlık Onay Merkezi tarafından doğrulanan açıklama için "Kısa sürede onay vermek için çalışıyoruz" denildi.
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"Herkese uygulanabilecek aşı geliştirdik"
Bachmann'ın bu yöndeki çalışmaları ve açıklamaları Sağlık Denetim Merkezi Swissmedic tarafından da doğrulandı. Ancak çalışmaların daha sürdüğü vurgulandı.
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Bachmann, bu yıl ekim ayından itibaren ayının İsviçrelilere uygulanmasına başlanabileceğini duyurdu.
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