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İngiltere koronavirüste zirve noktasına ulaştı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ülkede koronavirüs salgınının zirve noktasına ulaştığı söyledi.

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Avam Kamarası'nda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri aktaran Hancock, İngiliz halkına teşekkür ederek önlemlere uyulduğu için tepe noktasına ulaşıldığını söyledi.

Sosyal mesafe önlemleri devam edecek
Hancock, sosyal mesafe önlemlerinin henüz henüz gevşemeyeceğini hatırladı. İngiltere, pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi artışlarında pozitif gelişmeler olsa da vakaların artmaya devam eden ülkelerden biriydi.

İngiltere'de ölü sayısı 18 bini aştı
Öte yandan açıklanan yeni verilere göre; İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 100'e, vaka sayısı 133 bin 495'e yükseldi.

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