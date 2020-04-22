Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin iki çarpıcı senaryo

Prof. Dr. Türkmen Gürsel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar katıldıkları canlı yayında 'Türkiye'de tedbirler daha sıkı olsaydı ne olurdu?' ve 'Tedbirler alınmasa ne olurdu?' gibi 2 farklı senaryoda dikkat çeken verileri açıkladı.

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Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi bölümünden Prof. Dr. Türkmen Gürsel ve Ankara Üniversitesi Sayısal Yönetimler Bölümü Doç. Dr. Yetkin Çınar, Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları analizleri canlı yayında paylaştı.

'Türkiye'de alınan mevcut tedbirler daha sıkı tutulsaydı' ya da 'Tedbirler alınmasaydı ne olurdu?' sorularının yanıtları aranan analizde dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Daha sıkı tedbirler olsaydı ne olurdu?

Ankara Üniversitesi Sayısal Yönetimler Bölümü Doç. Dr. Yetkin Çınar, Türkiye'de alınan tedbirlerin daha sıkı olduğu senaryoda pik tarihinin 25 Nisan'a kadar gerileyebileceğini söyledi.

Daha sıkı tedbirlerle hasta sayısı 35 bin 570'te tutulabilir, normalleşme adımları ise Mayıs sonunda atılabilir.

Tedbirler alınmasa hasta sayısı 20 milyonu bulabilirdi

Analize göre mevcut tedbirler alınmasaydı salgıın pik noktasına 26 Mayıs tarihinde ulaşması bekleniyor. Pik tarihinde hasta sayısı 20 milyon 31 bine kadar çıkabileceği görülüyor.

Bugün alınan tedbirler olmasaydı normalleşme adımları Ağustos başında atılabilecekti.