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Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülmüş çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, MİT Başkanlığının desteğiyle Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Şehit Jandarma Er Halil Sağlık 2020-07 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 5 jelikan bidon içinde radyo, güneş paneli, 50 metre elektrik kablosu, telsiz anteni, 8 pil, harita, 31 kitap, dörtlü ocak, 2 tencere, 2 testere, kazma, 2 pense, 15 çakmak, 10 ampul, 5 takım erkek kıyafeti, 40 enjektör, 10 ağrı kesici hap, 5 tentürdiyot, 10 diş macunu, 183 kilogram gıda maddesi ve 2 kuru maya ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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