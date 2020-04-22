Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu çok sert eleştirdi

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını ısrarla yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Can Ataklı, çok sert eleştirilerde bulundu.

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İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapım süreci, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yavaşlatılmaya çalışılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, şehir hastanesinin yollarını yapmamak için uzun süre direndi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve yollar yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı bile kızdırdı.

Çapsızlık, beceriksizlik, İstanbul'a yakışmıyor

Tele 1 canlı yayınında konuşan Ataklı, "Bahanesi yok bu işin, İBB'nin burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin.

Bu şovlarla bu işler yürümez

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez.

Cumhurbaşkanlığı hayalleri görenler varsa olmaz

Cumhurbaşkanlığı hayalleri görenler varsa da kusura bakmasın ama olmaz. O yolu yapacaktın. Lamı cimi yok.

Ben daha icraat görmedim kardeşim

Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı acaba. Ben daha icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? AK Parti durmadan geçitleri donatıyordu, sen ne yapıyorsun? İstanbul senindirden başka var mı bir şeyin? Ne demekse o.. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat..." ifadelerini kullandı.