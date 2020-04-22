Bakan Koca'dan New York Times'ın İstanbul haberine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, New York Times'ın İstanbul'daki ölüm oranlarıyla ilgili iddiasına cevap verdi. İstanbul'daki sayısal artışın nedenlerini açıklayan Bakan Koca, genel tabloda söylendiği gibi bir artışın olmadığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, New York Times'ın İstanbul'daki ölümler saklanıyor iddialarına cevap verdi. Vefat edenlerin Hıfzısıhha Kurulu kararı öncesi memleketlerinde toprağa verildiğini; ancak yeni kararla bu definlerin de İstanbul'da gerçekleştiğini söyleyen Bakan Koca, genel tabloda ise ölüm oranında herhangi bir artış olmadığını kaydetti.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin pandemi dönemiyle ilgili sorularını cevapladı. New York Times'da yer alan ve İstanbul'daki ölüm oranlarında artış olduğu ve bunun gizlendiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Koca, genel tabloda ölüm oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını rakamlar vererek açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

"Söz konusu bahsettiğiniz haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar açık biçimde bütün bilgilendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne istediği şekilde verdik. Dünya Sağlık Örgütü'nün iki kodundan bahsedilir. Bu iki kod iki hafta öncesine kadar önce yoktu. Yani salgının beşinci ayına giriyoruz ve bu dönemde dünya bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Peki neyde bu bildirimi yapıyordu? Dünya doğrulanmış korona koduyla bu bilgilendirmeyi yapıyordu. İki hafta öncesinde niye bir değişiklik oldu. PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu dolayısıyla bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya şu an iki haftadan bu yana iki kod tanımlamasıyla DSÖ'ye bildirmiyor. Yani PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya iki hafta öncesine kadar verdi. İki hafta öncesi bu değişiklikten sonra da aynı şekilde vermeye devam etti. PCR testini yapamayan ülkeler için diğer kodu açmış oldu. Dolayısıyla bu anlamda hiçbir sorun yok.

İstanbul'daki sayısal artışın nedenini açıkladı

İstanbul özelinde ise bildiğiniz gibi Hıfzısıhha Kurumu ve İller İdaresi bir karar almıştı. Bundan böyle il dışına vefat edenlerin, bulaşı hastalık ölüm raporu olanların il dışına sevk edilmemesi kararını aldı. Yani daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defni yaparken bu tarihlerden sonra artık buna izin verilmedi. Dolayısıyla İstanbul'da vefat eden herkes yine İstanbul'a defnedildi. O nedenle yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir.

Bakan Koca: Nerede artış?

Burada bakılması gereken Türkiye'deki toplam ölüm oranlarının ne olduğu? Ben sadece bununla ilgili bir rakam vereceğim. 2009 yılında toplam Türkiye'de ölüm sayısı 152 bin 289'dur. Son 5 yıl içinde yıllık ölümde artış oranı ise 2.89'dur. 2019'da 152 bin 289 olan ölüm sayısını baz aldığımızda 2020'de bu ortalama yıllık ölüm artış oranıyla baktığımızda 156 bin 684 beklenen ölüm. Hangi dönemde 1 Ocak-20 Nisan arasını söylüyorum. Peki 1 Ocak-20 Nisan hem 2019 hem 2020 için söylüyorum, 152 bin 289 iken 2019'da, 2020'de beklenen ölüm 156 bin 684. Artış oranını ilave ederek söylüyorum. Peki gerçekleşen ölüm sayısı 153 bin 766. Nerede artış?

"Sağlık çalışanları destan yazıyor"

Bir milyon 100 sağlık çalışanımıza lütfen güvenelim. Gerçekten bu dönemde dünyadan farklı olarak bu kadar vaka sayısıyla bu kadar sağlık kuruluşlarının yükünü azaltan tedavide dünyadan farklı bir yaklaşım içinde olan Türkiye sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Sağlık çalışanımız ve sağlık sistemimiz özellikle hekimlerimiz bu dönemde destan yazdığına emin olun. Bununla da gurur duyalım. Hepimiz konuşurken, söz söylerken vicdani bir sorumlulukla bu sözleri söyleyelim. Çünkü bu mücadelede her sözün bir karşılığı var. Bu mücadelede herkesin söyleyeceği sözle mücadeleye destek olması gerekiyor köstek olmaması gerekiyor."