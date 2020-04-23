Emre Mor'dan öz eleştiri: Daha akıllı olmalıydım

Devre arasında kiralık olarak Olympiakos'a giden Emre Mor, öz eleştiri yaptı.

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Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Emre Mor, Danimarka basını ile yaptığı video konferans görüşmesinde kariyerinde bazı hatalar yaptığını söyledi.

'Hatalar yaptım'

Yurt dışındaki hayatında bazı zorluklar çektiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo kampına geç katılmasını; "Bu benim hatamdı. Daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Her şeyden önce kontrol etmem gereken bir öfkem var. Bunun için çok çalışıyoruz ki kısmen de gelişti. Ama ayrıca biraz yanlış anlaşıldığımı da hissediyorum. Yine de aynı zamanda hatalar yaptım. Bunu kabul etmeliyim" ifadeleriyle anlattı.

'Hayır Messi değilim. Ben sadece Emre Mor'um'

Messi benzetmeleri hakkında konuşan Emre Mor, "İnsanlar beni yeni Messi olarak tanımlıyorlardı ki ben de, 'Hayır Messi değilim. Ben sadece Emre Mor'um' dedim. İnsanların benim üzerimde baskı oluşturmasını istemedim. Çünkü standartlarımı ve hedeflerimi kendim belirlemek istedim. İnsanların bana Messi demesini istemiyordum" dedi.

Borussia Dortmund transferi sonrası tanınan bir kişi olmaya başladığını dile getiren Emre, fazla ilginin özgür bir insan olamayacağını hissettirdiğini sözlerine ekledi.