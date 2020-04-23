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Zeljko Obradovic: Bana ulaşan teklif yok

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Sözleşmem ile ilgili olarak şu ana kadar ne Fenerbahçe ne de başka bir kulüple görüşmem oldu. Bana ulaşan bir teklif de yok" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Eurohoops'a konuşan Zeljko Obradovic, "Sözleşmem ile ilgili olarak şu ana kadar ne Fenerbahçe ne de başka bir kulüple görüşmem oldu. Bana ulaşan bir teklif de yok" ifadelerini kullandı.

"Hazirana kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum''
Daha önce Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaştığı yönünde haberler çıkan Obradovic, "Hazirana kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum. Kariyerim boyunca kontratım varken başka görüşmeler yapmadım" dedi.

Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Fenerbahçe taraftarına da mesaj yollayan Obradovic, "Fenerbahçe Koçu olarak devam etmek benim önceliğim. Fenerbahçe taraftarına da bu mesajı yollamak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

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