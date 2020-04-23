Alex de Souza: Teknik direktör olmayı düşünüyorum

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, ''Yönetici olmam, teknik direktör olmayı ise düşünüyorum.'' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza; kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, teknik direktörlük konusunda da sinyal verdi.

''Brezilya Futbol Federasyonu'na başkan olmak hiç aklımdan geçmedi''

9 yaşında futbola başladığını belirten Alex, "9 yaşında futbol oynamaya başladım ve sadece futbolu düşündüm. Okula gittim ancak hiç ilerde başka bir meslek sahibi olacağımı düşünmedim. Futbolcu olmasaydım, ne olurdum diye düşünmek için hiç zamanım olmadı. Brezilya Futbol Federasyonu'na başkan olmak hiç aklımdan geçmedi. Şu anda 42 yaşında, kendimi bir lider gibi hissetmiyorum. Sanırım şu anda bana en çok benzeyen oyuncu, David Silva. Aynı değil ancak benzer." dedi.

''Eskisi gibi 10 numara çıkmıyor''

Eskisi gibi 10 nuramaların çıkmadığını ifade eden Alex, "Artık daha çok kazanmayı düşünen oyuncular yetiştiriyorlar. Alt yaş kategorilerinde kazanmak için, güçlü oyuncuları seçiyorlar. Normalde 10 numaralar, fiziksel olarak daha küçük oyuncular olur. Teknik oyuncular kaybediyor, güçlüler kazanmaya başlıyor. Şu anda artık eskisi gibi 10 numara çıkmamasının nedeni bu. Çok kaliteli oyuncularla oynadım ancak Romario ile oynamak isterdim. Onunla da oynadım ama keşke daha fazla oynayabilseydim." dedi.

''FIFA'nın bu cezası, beni çok yıpratmıştı''

Hayatının en zor zamanını 2001 sonunda yaşadığını anlatan Alex, şu ifadeleri kullandı; ''Hayatımın en zor zamanları, 2001 sonuydu. FIFA, iki sözleşme birden imzaladığım için bana ceza vermişti. Cruzeiro ve Parma ile sözleşmem vardı. FIFA'nın bu cezası, beni çok yıpratmıştı. Sanırım beni en iyi tutan oyuncu Makelele'ydi. Onu geçmek çok zordu. En zekisi için ise Evair (Atletico-MG) diyebilirim.

''Fenerbahçe'yi bırakmadım''

Fenerbahçe'ye transfer olduğumda, İspanya'dan da teklif vardı ancak Türkiye'yi seçtim. Türkiye'de oynadığım dönemde de İtalya, İngiltere ve Almanya'dan teklifler geldi ama Fenerbahçe'yi bırakmadım. İşler benim için iyi gidiyordu. Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım.

''İspanya Ligi'nde oynamak istiyordum ama olmadı''

Brezilya Milli Takımı'nda bir kara liste olduğunu düşünmüyorum. Hoca kimi seçerse, onlar gidiyor. 22, 23 oyuncu seçiliyor. Ben bir önyargı olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası kariyerim nedeniyle çok mutluyum. Oynadığım yerlerden çok memnunum. Farklı bir yerde oynasaydım diye bir isteğim yok. Sadece Palmeiras'ta bir çocukken, İspanya Ligi'nde oynamak istiyordum ama olmadı.

''Ballon d'Or ve FIFA'nın en iyi ödüllerini alabilirdim''

Futbol tarihinin en iyileri arasına kendini koymam. Brezilya futbolu çok iyi oyuncularla dolu ve ben 1 Dünya Kupası bile oynama şansı bulamadım. Dünya Kupası'nın ağırlığı çok fazla. Bu yüzden kendimi en iyiler arasına koyamam. 2003 yılında gerçekten harika oynadım. O yıl Ballon d'Or ve FIFA'nın en iyi ödüllerini sanırım Nedved ve Zidane almıştı, ancak ben de alabileceğimi düşünüyordum. Oynadığım oyundan memnundum ve buna layık olduğumu düşündüm.

''Fenerbahçe - Galatasaray maçında, ülke durur''

Türkiye'de derbiler oynanırken, hayat normal ilerlemiyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçında, ülke durur. Türkiye'de gerçekten büyük 3 takım var, Brezilya'da ise 10 tane diyebiliriz, başka ülkelerde 12-14 de olabiliyor. Bu yüzden Türkiye'de gerilim daha çok büyüyor.

''Teknik direktör olmayı düşünüyorum''

Yönetici olmam, teknik direktör olmayı ise düşünüyorum. Eğer Coritiba, benim takımı yönetecek kapasitede olduğumu düşünürse, görev alırım, bir problem olmaz. Hiçbir teknik direktör beni etkiledi diyemem. Bir teknik direktör olduğumda anlamam gereken, hangi kulüpteyim, benden ne istiyorlar ve ne kadar izin veriyorlar. Teknik direktörlerin bu sorulara nasıl yanıtlar verdiğine bakacağım sadece."