Bilim Kurulu'ndan kritik uyarı! Virüs sizlere de bulaşabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadele kapsamında "Ölenlerin akciğer ve diğer organlarındaki virüs sizlere de bulaşabilir. Eğer otopsi şartı varsa negatif basınçlı salonlarda yapılmalı" dedi

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden hastaların akciğer ve diğer organlarında virüs olabileceğini, bu yüzden otopsi yapılmasını tavsiye etmediklerini belirtti.

Bilim Kurulu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden hastalara yapılacak otopsi sırasında alınacak tedbirlere ilişkin de uyarılarda bulundu. Kurul, kesin ya da muhtemel virüs ölümlerinde mümkün olduğunca otopsi yapılmamasını isterken; otopsinin yapılması gerekli görüldüğü durumlarla ilgili ise şu tavsiyeleri sıraladı: Covid-19'dan ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabilir.

Tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli

Bu yüzden otopsi negatif basınçlı salonlarda veya iyi havalanan bir odada yapılmalı. Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmeli, temizlik sonrası, en az onda bir oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla ya da yüzde 70 alkolle dezenfekte işlemi yapılmalı. Personel, dezenfeksiyon solüsyonlarını hazırlarken ve kullanırken solunum ve göz koruması dâhil uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalı. Otopside ortaya çıkan atıklar tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli.

Çift eldiven şart

Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev almalı. Otopsiyi yapan kişi, su geçirmez önlük, N95 maske, gözlük, yüz siperliği ve çift eldiven gibi koruyucu ekipman kullanmalı.