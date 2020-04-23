Çamlıca Camii'nde Ramazan mahyası aydınlandı

Ramazan ayı öncesi ve koronavirüs salgını nedeniyle, Çamlıca Camii'nin minarelerine, 'Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir' mahyaları asıldı.

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İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nin minareleri arasına, Ramazan ayı nedeniyle “Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk bayrağı yansıtıldı.Oluşan görsel şölen, drone tarafından havadan görüntülendi.