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Fenerbahçe'den 6 transfer bombası! İki isimle anlaşıldı

Fenerbahçe stoper için Naldo ve Palomino’yla temasta. Ankaragücü’nün yıldızları Michalak ile Rodrigues de listede. Fenerbahçe, Caner Erkin'le prensip anlaşmasına varırken nter’in gitmesine izin verdiği Kwadwo Asamoah’la da el sıkıştı.

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Futbola verilen Covid-19 arasına rağmen Fenerbahçe’deki transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kiralık gönderilen Zanka ve kiralık gelen Falette ile yola devam etmeyi planlamayan yönetim savunmanın göbeği için iki isim belirledi.

Stoper bölgesi için iki isim
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler Arjantinli Jose Luis Palomino ile Brezilyalı Naldo için harekete geçti. Seri A’da Atalanta forması giyen 30 yaşındaki Palomino’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Hedef bonservis parası vermemek
La Liga’da Espanyol adına ter döken 31 yaşındaki Naldo’nun ise bir sene opsiyonu var. Sarı-lacivertliler iki Güney Amerikalıyı da bonservissiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

Konrad Michalak
Fenerbahçe’deki transfer operasyonunun hücum ayağında ise A.Gücü’nden iki tanıdık isim var. Ankara ekibinin sağ kanat oyuncusu Konrad Michalak için kulübü Akhmat Grozny’yle temas kuruldu. 22 yaşındaki Polonyalı’nın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.

Gerson Rodrigues
Portekiz asıllı Lüksemburglu golcü Gerson Rodrigues de sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer isim. Ukrayna basını bonservisi Dinamo Kiev’de olan 24 yaşındaki Rodrigues için Fenerbahçe’nin ciddi kiralama girişiminde bulunduğunu haberleştirdi.

Hem Caner hem Asamoah
Fenerbahçe’de sol bek krizi kökten bitecek. Beşiktaş’tan Caner Erkin’le prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Inter’in gitmesine izin verdiği Kwadwo Asamoah’la da el sıkıştı. Yönetim, bu transferlerin bitmesiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım’la masaya oturmayacak.

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