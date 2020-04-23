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Ferrari, tüm çalışanlarına test uygulamak için bir proje başlattı

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, "Back on Track" testiyle bütün çalışanlarını testten geçirecek.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretimi durdurma kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, daha önce 14 Nisan'da yeniden üretime başlayacağını duyurmuş, ardından bu tarih 3 mayıs olaraj açıklanmıştı.

Tüm çalışanlar testten geçirilecek 

Ferrari'nin üretime başlama tarihi yaklaşırken, şirket bu süreci hızlandırmak ve tamamen hazır hale gelmek istiyor. Ferrari'nin "Back on Track" adını verdiği proje kapsamında markanın çatısı altında çalışan herkes koronavirüs testine tabi tutulacak.

Tüm çalışanların telefonlarına yüklenecek bir uygulama sayesinde sonuçları pozitif çıkan işçiler bu durumu telefonlarından öğrenebilecek.

Ferrari'nin işçi sendikasının başkanı Alberto Zanetti, ölümsüz olmadıklarını bildiklerini belirtirken, tüm çalışanların bilerek ve isteyerek testlere katılmak istediğini sözlerine ekledi.

İtalyan marka şimdilik 4 bin çalışanının 500'ünü teste sokmuş durumda. Birkaç gün içerisinde ise bu sayının günde 800 rakamına ulaşması bekleniyor.

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