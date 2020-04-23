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Diyanet son noktayı koydu: Online cuma namazı olmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda, imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan, televizyon ve internette yayınlanan namazlara başka yerlerden eşlik edilmesinin caiz olmadığını açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz haftalarda, virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınmasının yeterli olacağını söylemişti. Ancak toplu halde internet üzerinden kılınacak namazın dinen geçerli olup olmadığı tartışılmamıştı.

Diyanet kararı verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da vatandaşlardan gelen “Cuma namazları televizyon ya da internet aracılığı ile toplu halde kılınamaz mı” sorusunu değerlendirerek kararı verdi. 

"Caiz değildir, geçerli olmaz"

Kurulun verdiği karar özetle şöyle: İslam’ın şiarlarından sayılan cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Evlerde kılınan bir namaz cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.

Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir, geçerli olmaz.

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