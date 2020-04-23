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Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen kadından aşağılık sözler: Bu kara lekeyi nasıl silerim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kadının Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı büyük tepki topladı..

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Tarihin gördüğü en büyük sağlık krizlerinden koronavirüs salgını nedeniyle devlet, tüm imkanlarını seferber ederek yurtdışındaki vatandaşlarımızın tahliyesini sürdüyor. Ancak bazıları varki 'besle kargayı oysun gözünü' demekten alamıyor insanı kendini...

Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen grup arasında bulunan P.P. Twitter hesabından pasaportundaki Bingöl giriş damgasını paylaşarak, "Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" ifadesini kullandı.

P.P'nin bu skandal paylaşımı tepkiye neden oldu.

Savcılık soruşturma başlattı 

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır"

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

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