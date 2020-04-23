Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları AYK 23 Nisan'a özel yayınlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Mustafa Kemal Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğraflar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından yayınlandı. Arşivde Atatürk'ün birbirinden özel hiç görmediğiniz 30 fotoğrafı yer alıyor.
Malum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 100 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği özel gün.. Milli Bayramlarda bilindiği üzere arşivlerden Atatürk'ün hiç yayınlanmayan fotoğrafları gün yüzüne çıkarılarak yayınlanır. Gelenek bozulmadı. Atatürk'ün daha önce görmediğimiz birbirinden özel 30 fotoğrafı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından yayınladı. İşte bu özel günde, o fotoğraflarla tarihe yolculuk...
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları
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