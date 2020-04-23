Atatürk'ün arşivlerden çıkan son fotoğrafları AYK 23 Nisan'a özel yayınlandı

Malum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 100 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği özel gün.. Milli Bayramlarda bilindiği üzere arşivlerden Atatürk'ün hiç yayınlanmayan fotoğrafları gün yüzüne çıkarılarak yayınlanır. Gelenek bozulmadı. Atatürk'ün daha önce görmediğimiz birbirinden özel 30 fotoğrafı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından yayınladı. İşte bu özel günde, o fotoğraflarla tarihe yolculuk...