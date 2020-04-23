Fenerbahçe'nin Callejon teklifi belli oldu
Fenerbahçe'nin Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Jose Callejon'a 2 yıl için 5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.Abone ol
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi.
2 yıl için 5 milyon euro
İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.
3 milyon euro talep etti
İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.