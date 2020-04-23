Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBBM'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.