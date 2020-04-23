Fenerbahçe iki stopere kancayı taktı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de savunma konusunda büyük sıkıntılar çekti. Yeni sezonda aynı sıkıntıyı yaşamak istemeyen kulüpte, stoper mevkisinde araştırmalar başladı. sarı-lacivertli kulübün Benjamin Stambouli ve Naldo'nun peşinde olduğu söylendi.

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Başarısız geçen bir sezonu daha geride bırakıp yeni sezona odaklanmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Özellikle stoper bölgesinde yaşanan büyük sorunlar sonrası sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Jailson saç baş yoldurttu

Simon Kjaer'den sonra aradaığı stoperi bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de bu sezonun büyük bölümünde asıl mevkisi ön libero olan Jailson stoper oynamak zorunda kalmıştı, yaptığı hatalarla da saç baş yoldurtmuştu.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami de bekleneni veremeyince devre arasında takımdan gönderilmişti.

Stoper Fenerbahçe'de kanayan yara

Rami'nin yerine transfer edilen Simon Falette de bir türlü Ersun Yanal'ın gözüne girememiş ve beklenen katkıyı verememişti. Gelecek sezon benzer zorunları yaşamak istemeyen yönetim stopere iki isim birden alarak sorunu kökten çözmeyi hedefliyor.

Benjamin Stambouli mercek altında

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Benjamin Stambouli'yi listesine alan sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız stoperin menajeriyle ilk teması kurulduğu ve 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Kulübüyle mukavelesi sezon sonunda bitecek Stambouli'nin önerilen mali şartları kabul etmesi halinde soyadını aldığı İstanbul'a imza atması bekleniyor.

Diğer isim de İspanya'dan

Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da İspanya'dan geldi. AS Gazetesi, sarı-lacivertli kulübün, Espanyol'da forma giyen stoper Naldo'yu yakın markaja aldığını duyurdu.

sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı belirtilirken, oyuncunun menajerine iki yıllık bir teklif yapılacağı ifade edildi.