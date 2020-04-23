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Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 vakaları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Tunus'ta 909'a, Bahreyn'de 2 bin 27'ye yükseldi.

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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 909'a yükseldiği belirtildi.

Yeni can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, 32 kişinin durumunun kritik olduğu, şu ana kadar 190 kişinin iyileştiği bilgisi yer aldı.

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 54 kişinin daha virüse yakalandığı ve böylelikle vaka sayısının 2 bin 27'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Bahreyn yönetimi ülkede uygulanan genel karantinanın bugünden başlamak üzere 7 Mayıs'a kadar 2 hafta uzatılmasına karar verdi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde, karantina kapsamında, sinema ve spor salonlarının kapalı kalmaya devam edeceği, müşterilerine mal ve hizmet sunan dükkan ve kurumların faaliyetlerinin internet üzerinden satışla sınırlandırılacağı açıklandı. 

Ayrıca, vatandaşlar ile ülkede ikamet eden yabancılara getirilen halka açık alanlarda zorunlu maske takma uygulamasının da devam edeceği aktarıldı.

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