Beşiktaş'tan 5'li transfer hamlesi! 2'si tamam

Kaleci Volkan Babacan ve sol bek Fabrice N’Sakala ile el sıkışan Beşiktaş'ta Nurullah Aslan, Yunus Mallı ve Oğulcan Çağlayan listenin başında bulunuyor.

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İç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor.

Volkan Babacan'la el sıkışıldı

Sabah'ın haberine göre; yerli ve Süper Lig'i tanıyan yabancıları listeye alan siyah-beyazlılar, daha önce Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmıştı. Kaleci Volkan Babacan'a alternatif olarak Samsunspor'dan Nurullah Aslan da takipte.

Yunus Mallı sürprizi

Kartal, sol beke Alanyaspor'la mukavelesi sezon sonunda bitecek N'Sakala ile de şimdiden anlaşmaya vardı. Beşiktaş, forvet için ise Çaykur Rize ile mukavelesi dolacak olan Oğulcan Çağlayan'ı listesine aldı. Başkan Çebi ve ekibi yurt dışında ise milli futbolcu Yunus Mallı ile ilgileniyor.

NURULLAH ASLAN (22)

Samsunspor'la ligde 28 maça çıkarken 20'sinde gol yemedi.

FABRİCE N'SAKALA (29)

Görev yaptığı 23 lig karşılaşmasının tamamında 11'de yer aldı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)

Bu sezon 20 maçta Rizespor forması ile 3 kez gol buldu.