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Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a şok tepki: Bana indirimle gelmeyin

Beşiktaş yönetimi, maaş indirimi konuyla ilgili olarak Burak Yılmaz ile görüşme yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” dediği ortaya çıktı.

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Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig’in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Bu doğrultuda ilk adımı atarak oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyen yönetim, tüm futbolcularla bu konudaki görüşmelerini tamamladı.

Burak olumsuz tavır takındı
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi’nin, Katalan devi Barcelona’yı örnek göstererek yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediği bildirildi. Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz’ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır takındığı ortaya çıktı.

“Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin”
Kara Kartal’dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanan 34 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yaptığı son görüşmede, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” sözlerini sarf ederek konuyu adeta kestirip attığı öğrenildi. Bu şok ifadelerin ardından görüşmeyi sonlandıran idareciler, ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’yle de durumu paylaştı.

''Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz''
Konuyu değerlendiren yönetimin, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz. Ancak koronavirüse rağmen indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir” kararını aldığı kaydedildi. Konuyla ilgili olarak Burak’la en yakın zaman içerisinde yeni bir görüşme yapılacağı ve bu kararın kendisine de bildirileceği ifade edildi.

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