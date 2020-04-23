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Batman'da hayvanlarını otlatırken ölüme yakalandı

BATMAN'da hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan Şirin Çelik'e (43) yıldırım isabet etti. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 9 evlat yetim kaldı.

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Acı Olay, dün akşam Batman Sason ilçesine bağlı Gençler köyünde meydana geldi.

9 çocuk babası Şirin Çelik'in üzerine hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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