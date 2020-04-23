Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüşerek koronavirüsle mücadeleyi konuştu.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fahrettin Koca, İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise videokonferans ile görüştü.

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine teşekkürlerini sundu.

"Türkiye en büyük tedarikçimiz oldu''

Hancock, "İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz. Türkiye, bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu." dedi.

Rus Sağlık Bakanı teşekkür etti

Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

Rus Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.

Tedavi süreçleriyle ilgili detaylı bilgi

Bakan Koca ise tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren herkesi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımı

Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

53 ülkeye tıbbi malzeme yardımı

Öte yandan Türkiye, bugüne kadar Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus dahil toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.