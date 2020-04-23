Buket Aydın Fatmanur Altun'a seslendi: İsterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un, "Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum" tweetine Kanal D Ana Haber bülteni sunucusu Buket Aydın, "Bu yazdıklarımın siyasetle alakası yok. Fatmanur Hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık" yanıtını verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın evlerini fotoğraflarken yakalandığını belirterek tepki göstermişti.

"Tarifsiz üzgünüm"

Fatmanur Altun Twitter'dan şu paylaşımı yaptmıştı: Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.

"Evde nasıl rahat edecekler şimdi"

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın ise Fatmanur Altun'un hesabını ekleyerek, "Bu yazdıklarımın siyaset ile alakası yok. Kocası evde değil; Cumhurbaşkanı ile görevde. Çocukları ile evde tek bir kadın. Bu yapılanı bana kimse açıklayamaz. Kınıyorum! Evde nasıl rahat edecekler şimdi. @fatmanuraltun Fatmanur hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık." diye yazdı.

Ne olmuştu? CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Vakıflar'a ait Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak yaptırdığı çardak ve şömine ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istediği ve bu arada koruma polislerine yakalandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.